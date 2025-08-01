В Челябинской области до 2030 года заменят более 2,6 тыс. лифтов

Для решения проблемы рассматриваются различные меры, включая ограничения на создание спецсчетов для домов с лифтами старше 20 лет. В Челябинской области уже увеличили срок перехода на спецсчета до года, чтобы успеть заменить устаревшее оборудование. Параллельно в Госдуме готовится законопроект, ужесточающий контроль за обслуживанием лифтов. Однако, как подчеркивают эксперты, это не решит проблему замены старых подъемных механизмов.