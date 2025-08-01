В Челябинской области до 2030 года заменят более 2,6 тыс. лифтов

Из них 1500 единиц находятся в ведении регионального оператора, а остальные — в домах со спецсчетами. Как сообщил «Вечерний Челябинск» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, ситуация с заменой лифтов в регионе требует особого внимания.
«По лифтам на балансе регоператора уверенность в замене полная — 545 уже законтрактовано, по остальным работа ведется. А вот со спецсчетами уверенности такой нет», — отметил парламентарий.
Проблема характерна не только для Южного Урала: в соседних регионах ситуация аналогичная. Основная сложность, по словам Колунова, заключается в неэффективном распоряжении средствами на спецсчетах: «Жильцы МКД не всегда копят на замену лифтов, направляя деньги на другие нужды. В результате к сроку замены необходимых средств просто нет».
Для решения проблемы рассматриваются различные меры, включая ограничения на создание спецсчетов для домов с лифтами старше 20 лет. В Челябинской области уже увеличили срок перехода на спецсчета до года, чтобы успеть заменить устаревшее оборудование. Параллельно в Госдуме готовится законопроект, ужесточающий контроль за обслуживанием лифтов. Однако, как подчеркивают эксперты, это не решит проблему замены старых подъемных механизмов.
Альтернативой могла бы стать рассрочка на установку новых лифтов, но пока этой возможностью воспользовались лишь единицы из сотен нуждающихся домов. Всего в регионе эксплуатируется 12689 лифтов. Если не успеть заменить устаревшее оборудование до 2030 года, его придется отключить, что создаст серьезные проблемы для жителей многоэтажек.