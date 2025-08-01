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Мингорисполком сказал про нарушения после проверки овощных лавок в Минске

Мингорисполком проверил овощные лавки в Минске и обнародовал обнаруженные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал про нарушения после проверки овощных лавок в Минске. Подробности озвучила начальник главного управления торговли и услуг Минского городского исполнительного комитета Елена Нагорная, пишет БелТА.

По ее словам, Мингорисполком в 2025 году особое внимание уделил нестационарным объектах по продаже плодоовощной продукции.

— Действительно, результаты были, наверное, ожидаемыми, с учетом того, что организацию таких нестационарных объектов обеспечивают либо юрлица со штатом в три-четыре человека, либо индивидуальные предприниматели. Нарушений было достаточно много, — уточнила Нагорная.

Представитель ведомства отметила, что были выданы рекомендации, после которых выявленные нарушения устранили. Она заявила, что указанный контроль следует продолжать, так как период с весны по осень является самым активным, когда работают данные лавки.

Елена Нагорная обратила внимание: месторасположение овощных лавок (чаще всего это остановки) способствует тому, что через них проходит большое число покупателей.

— Нарушения касаются отсутствия в принципе документов о том, откуда поступил этот товар, где он вообще приобретался предпринимателем, а также условий хранения несмотря на то, что это нестационарный объект. Нюансов было много — и температурный режим, и условия хранения, и размещение продуктов иногда на полу, — перечислила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Ранее МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году.

Тем временем глава МАРТ сказал, почему цены на белорусские овощи порой выше, чем на импортные.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

А еще МАРТ сказал о штрафах 840 рублей за слишком дорогие ранцы и товары к школе.

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