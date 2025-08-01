Мингорисполком сказал про нарушения после проверки овощных лавок в Минске

— Нарушения касаются отсутствия в принципе документов о том, откуда поступил этот товар, где он вообще приобретался предпринимателем, а также условий хранения несмотря на то, что это нестационарный объект. Нюансов было много — и температурный режим, и условия хранения, и размещение продуктов иногда на полу, — перечислила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.