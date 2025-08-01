Самарские сотрудники ГАИ спасли мужчину с больным сердцем

В конце июня возле поселка Мехзавод женщина остановила полицейских на посту ДПС. Ее мужу стало плохо — болело сердце, он терял сознание. Инспекторы Бобров и Шишкин сразу вызвали скорую, но понимая, что ждать нельзя, сами отвезли мужчину в больницу на служебной машине с мигалками.
Врачи помогли мужчине, сказали, что опасности нет. Жена позже написала официальную благодарность полицейским, сказав, что они спасли жизнь ее мужу.
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