Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 2 августа отпразднуют день ВДВ

Праздник посвящен 95-летию со дня образования воздушно-десантных войск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 2 августа традиционно отпразднуют день воздушно-десантных войск. В этом году отметят 95-летие со дня образования ВДВ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской областной организации ветеранов.

— В 10:30 в сквере у Вечного огня пройдет торжественный митинг, после которого участники пойдут маршем по центральным улицам Иркутска до памятника Александру III, — уточнили в пресс-службе организации.

Также в активную праздничную программу будут входить прыжки с парашютом и спортивные соревнования. Перед жителями города выступят кадеты и музыкальная группа. А желающие смогут угоститься на полевой кухне.

В связи с проведением мероприятий в центре города закроют проезд транспорта с 10 до 12 часов. Ограничения буду действовать на улице Ленина на участке от Сурикова до Чкалова, на Чкалова от улицы Ленина до бульвара Гагарина и от Чкалова до улице Карла-Маркса.