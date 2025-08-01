В Иркутске 2 августа отпразднуют день ВДВ

В связи с проведением мероприятий в центре города закроют проезд транспорта с 10 до 12 часов. Ограничения буду действовать на улице Ленина на участке от Сурикова до Чкалова, на Чкалова от улицы Ленина до бульвара Гагарина и от Чкалова до улице Карла-Маркса.