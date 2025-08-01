В Иркутске 2 августа отпразднуют день ВДВ

В Иркутске 2 августа традиционно отпразднуют день воздушно-десантных войск. В этом году отметят 95-летие со дня образования ВДВ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской областной организации ветеранов.
— В 10:30 в сквере у Вечного огня пройдет торжественный митинг, после которого участники пойдут маршем по центральным улицам Иркутска до памятника Александру III, — уточнили в пресс-службе организации.
Также в активную праздничную программу будут входить прыжки с парашютом и спортивные соревнования. Перед жителями города выступят кадеты и музыкальная группа. А желающие смогут угоститься на полевой кухне.
В связи с проведением мероприятий в центре города закроют проезд транспорта с 10 до 12 часов. Ограничения буду действовать на улице Ленина на участке от Сурикова до Чкалова, на Чкалова от улицы Ленина до бульвара Гагарина и от Чкалова до улице Карла-Маркса.