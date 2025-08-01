Трамп собрался построить бальный зал в Белом доме

Проект прекрасно вписывается в образ американского президента, магната в сфере недвижимости, который продвинул президентскую традицию ремонта еще на шаг вперед, подчеркивает The Guardian. В то время как прошлые изменения Трампа, такие как мощение участков Розового сада и нанесение золотой филиграни по всему Белому дому, легко обратимы, новое здание бального зала простоит еще долго после того, как Трамп покинет свой пост.