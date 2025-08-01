Трамп собрался построить бальный зал в Белом доме

Трамп построит «красивый» бальный зал стоимостью 200 миллионов долларов в Белом доме. Пресс-секретарь сообщает, что бальный зал площадью 900 квадратных футов будет вмещать до 650 мест, и вообще президент США предлагает «множество улучшений».
Белый дом вскоре начнет строительство нового бального зала стоимостью 200 миллионов долларов, который должен быть готов к окончанию президентского срока Дональда Трампа в начале 2029 года, пишет The Guardian.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что площадь здания составит 90 000 квадратных футов и оно будет вмещать до 650 посадочных мест.
Это будет последнее изменение, внесенное в здание, известное как «Народный дом», с тех пор, как президент-республиканец вернулся к власти в январе, констатирует The Guardian. Это также будет первое структурное изменение в самом особняке президента с момента добавления балкона Трумэна в 1948 году.
Белый дом в настоящее время не может проводить масштабные мероприятия, учитывая вместимость Восточного зала Белого дома на 200 человек. В телефонном интервью телеканалу NBC News Трамп указал на то, что Белый дом настроен на проведение масштабных мероприятий, что требует размещения гостей в палатках, установленные на Южной лужайке.
«Когда идет дождь или снег, это катастрофа», — посетовал Трамп, отметив, что в настоящее время палатки установлены «на футбольном поле вдали от Белого дома».
По мнению Трампа, новый танцевальный зал уже давно пользуется спросом.
«Я делаю много улучшений», — сказал Трамп в интервью NBC. «Я построю красивый танцевальный зал. Люди хотели этого много-много лет».
Каролин Левитт отмечает, что финансирование для этого дополнения поступит от самого Трампа, а также от других «доноров-патриотов», сообщается на веб-сайте Белого дома, что побудило Трампа назвать проект «его подарком стране».
Для завершения проектирования была выбрана компания McCrery Architects, руководящая строительством — Clark Construction, а инженерно-техническим отделом — AECOM. Банкетный зал будет находиться отдельно от главного здания Белого дома и займет место нынешнего Восточного крыла.
Проект прекрасно вписывается в образ американского президента, магната в сфере недвижимости, который продвинул президентскую традицию ремонта еще на шаг вперед, подчеркивает The Guardian. В то время как прошлые изменения Трампа, такие как мощение участков Розового сада и нанесение золотой филиграни по всему Белому дому, легко обратимы, новое здание бального зала простоит еще долго после того, как Трамп покинет свой пост.