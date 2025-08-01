Дорогая политика Трампа: какие потери несёт Apple из-за решений Белого дома

Новые таможенные пошлины, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, могут привести к значительным финансовым потерям для корпорации Apple. Согласно данным специализированного издания Apple Insider, совокупный ущерб для технологической компании к концу сентября 2025 года может достичь $2 млрд.
По информации портала, с момента введения импортных тарифов весной текущего года Apple уже понесла убытки в размере $800 млн. Ожидается, что до завершения текущего финансового квартала в сентябре компания потеряет ещё $1,1 млрд.
Финансовые потери связаны с повышением стоимости импортных компонентов и готовой продукции, которые Apple ввозит на территорию Соединённых Штатов.
Тем временем стало известно, что Apple хочет ещё больше поднять цены на линейку, которая выйдет осенью 2025 года. Оправдывают это желание в компании торговыми пошлинами президента Трампа в отношении Китая.