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Дорогая политика Трампа: какие потери несёт Apple из-за решений Белого дома

Apple Insider: Пошлины Трампа могут обойтись корпорации Apple в $2 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Новые таможенные пошлины, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, могут привести к значительным финансовым потерям для корпорации Apple. Согласно данным специализированного издания Apple Insider, совокупный ущерб для технологической компании к концу сентября 2025 года может достичь $2 млрд.

По информации портала, с момента введения импортных тарифов весной текущего года Apple уже понесла убытки в размере $800 млн. Ожидается, что до завершения текущего финансового квартала в сентябре компания потеряет ещё $1,1 млрд.

Финансовые потери связаны с повышением стоимости импортных компонентов и готовой продукции, которые Apple ввозит на территорию Соединённых Штатов.

Тем временем стало известно, что Apple хочет ещё больше поднять цены на линейку, которая выйдет осенью 2025 года. Оправдывают это желание в компании торговыми пошлинами президента Трампа в отношении Китая.

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