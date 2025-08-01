Центр Минска временно перекроют 2 августа

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Несколько участков дорог белорусской столицы будут временно перекрыты 2 августа, это предусмотрено решением Мингорисполкома. Документ официально опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.
В решении местных властей говорится, что это перекрытие дорог связано с проведением в Минске массового мероприятия.
В частности, ограничение будет введено 2 августа и коснется следующих участков дорог:
с 6:50 до 13:00 — по четной стороне проспекта Победителей от поворота на ресторанный комплекс «Astoria Riverside» до улицы Ратомской;
с 6:50 до 13:40 — по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина;
с 7:00 минут до 13:40 — по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.
Отмечается, что в эти промежутки времени на данных участках дорог ездить будет запрещено всем транспортным средствам и самоходным машинам.
Ранее в «Минсктрансе» сообщили, из-за проведения в Минске спортивно-массового мероприятия «Международный Минский триатлон 2025» 2 августа примерно с 06:50 до 13:40 будут внесены корректировки в работе городского транспорта.
В это время по измененному маршруту будут следовать автобус № 1, 69, 119с, 11, 91, 76э, 133, 29, 44, 44д, 136, 46, 73 и 163. Кроме того, скорректируется маршрут следования троллейбусов № 10 и 77.