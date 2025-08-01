Эксперт Кирьянов рассказал, что обязательно нужно взять с собой в поход

— Зачастую в походе выручают именно практичные мелочи: складная посуда, дорожные емкости для бытовой химии и компактные органайзеры. Портативный аккумулятор тоже не будет лишним — он поможет всегда иметь под рукой устройство, которое заменит и фонарь, и фотокамеру, и компас. А развлечения вроде колоды карт, небольшой настольной игры или мяча добавят ярких моментов вашему приключению и укрепят командный дух, — отметил Максим Кирьянов в беседе с РИАМО.