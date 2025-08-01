Эксперт Кирьянов рассказал, что обязательно нужно взять с собой в поход

Для того, чтобы отправиться в поход с комфортом, важно заранее составить список необходимых вещей. Что обязательно нужно взять с собой в путешествие, рассказал директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров Modi Максим Кирьянов.
Эксперт отметил, что тщательно продуманный рюкзак с грамотным распределением вещей может стать отличным помощником во время похода.
Также стоит позаботиться о самых важных вещах: палатке, спальнике и спальном мешке. Помимо этого, Кирьянов посоветовал взять с собой коврик, который обеспечит комфорт во время сна на сырой и холодной земле. Эксперт отметил, что в поход необходимо взять средство защиты от насекомых, чтобы избежать укусов и раздражений.
Тяжелые предметы стоит класть в рюкзак к центру спины, чтобы сохранять равновесие. Легкие и объемные вещи можно расположить внизу и по бокам, а предметы первой необходимости — еду, аптечку и фонарик — желательно положить в боковых карманах.
— Зачастую в походе выручают именно практичные мелочи: складная посуда, дорожные емкости для бытовой химии и компактные органайзеры. Портативный аккумулятор тоже не будет лишним — он поможет всегда иметь под рукой устройство, которое заменит и фонарь, и фотокамеру, и компас. А развлечения вроде колоды карт, небольшой настольной игры или мяча добавят ярких моментов вашему приключению и укрепят командный дух, — отметил Максим Кирьянов в беседе с РИАМО.
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