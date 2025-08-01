Борис Ротенберг попросил игрока «Крыльев» Вадима Ракова не забивать «Локомотиву»

Этим летом «железнодорожники» отправили 20-летнего нападающего в аренду до конца сезона к «зелено-бело-синим».
Вадим Раков уже провел два матча за волжан и забил в каждом из них лучший гол тура. 19 июля огорчил «Акрон» мощным ударом в девятку, а 25-го точно пробил с острого угла в конце матча против «Пари НН» (6+).
Замгендиректора столичного клуба Борис Ротенберг надеется, что форвард продолжит играть в том же духе.
«Только в матчах с “Локомотивом” не надо забивать (смеется). Вадим, это отдельная к тебе просьба. Против других команд — делай что хочешь. Это великолепный пример системного подхода основной команды», — заявил Ротенберг.
При этом аренду назвал верным решением со стороны московской команды. Это, уверен он, принесет пользу молодому нападающему.
«Есть контрактные обязательства. Надеюсь, Раков вернется. У “Локомотива” старт сезона удачный. Все идет хорошо. Конечно, хотелось, чтобы Вадим играл за нас. Но принимаются разные решения. В данном случае считаю, что все нормально. Мы ждем его обратно», — приводит слова Бориса Ротенберга «Чемпионат».
Недавно полузащитник «КС» Михайло Баньяц сказал, что волжане могут побороться в будущем за чемпионство.
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