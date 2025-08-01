Водитель «четырнадцатой» разбился насмерть в аварии с грузовиком в Башкирии

Сегодня утром, 1 августа, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, на трассе вблизи села Кальшали столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик Scania.
32-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и выехал на «встречку» и столкнулся с большегрузом. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
На место происшествия работал спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи и других экстренных служб.
В ГК ЧС напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности.
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