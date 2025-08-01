Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «четырнадцатой» разбился насмерть в аварии с грузовиком в Башкирии

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель ВАЗ-2114.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 1 августа, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, на трассе вблизи села Кальшали столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик Scania.

32-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и выехал на «встречку» и столкнулся с большегрузом. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

На место происшествия работал спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи и других экстренных служб.

В ГК ЧС напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.