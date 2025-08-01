Слуцкий призвал отменить бесплатное обучение для мигрантов

Слуцкий уверен, что обилие мигрантов мешает остальным ученикам качественно получать знания.
Бесплатное обучение в школах надо отменить для мигрантов из-за нехватки мест. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Бесплатное обучение для мигрантов в России нужно отменить! Во многих регионах наблюдается острый дефицит мест в школах», — заявил Слуцкий в своем telegram-канале.
По его словам, наиболее существенная ситуация складывается в старших классах. А «нашествие мигрантов» мешает всем, добавил он. Из-за дефицита учителей падает качество обучения в школах, что негативно влияет на русских старшеклассников. «На всю эту “орду” тратятся огромные государственные деньги, причем из кармана русских же родителей», — особо отметил Слуцкий.