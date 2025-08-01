Слуцкий призвал отменить бесплатное обучение для мигрантов

По его словам, наиболее существенная ситуация складывается в старших классах. А «нашествие мигрантов» мешает всем, добавил он. Из-за дефицита учителей падает качество обучения в школах, что негативно влияет на русских старшеклассников. «На всю эту “орду” тратятся огромные государственные деньги, причем из кармана русских же родителей», — особо отметил Слуцкий.