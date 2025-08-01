За неделю в Иркутской области 244 жителя пострадали от укусов клещей. Это на 22 случая меньше, чем неделей ранее. Всего среди обратившихся, 109 человек заболели боррелиозом. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.
— Еще у 83 пациентов обнаружили энцефалит, а у шести — риккетсиоз, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 15 886 обращений. В лаборатории исследовали 11 349 клещей, среди которых 3150 заражены боррелиозом, 259 — энцефалитом и 680 другими инфекциями паразитов.
Специалисты предупреждают, что выезжая на природу или загород важно соблюдать меры профилактики от укусов клещей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесах Приангарья за сутки потушили два пожара.