За неделю в Иркутской области 244 жителя пострадали от укусов клещей. Это на 22 случая меньше, чем неделей ранее. Всего среди обратившихся, 109 человек заболели боррелиозом. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.