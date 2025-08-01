МЧС Ростовской области ликвидировало 35 возгораний за сутки

За прошедшие сутки, 31 июля, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров, 26 загораний сухой растительности и два ДТП. В оперативных мероприятиях было задействовано 95 специалистов и 380 единиц техники. Об этом сообщили в региональном МЧС.