Россияне могут сэкономить на НДФЛ с двумя детьми до 5 тысяч рублей

Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
Экономия на налогах для родителей с двумя детьми может составить почти 5 тысяч рублей за девять месяцев при зарплате в 50 тысяч рублей, сообщает налоговый консультант Юлия Лихоманова. Специалист пояснила, что благодаря стандартному налоговому вычету, родители смогут уменьшить свои налоговые обязательства.
С 2025 года лимит дохода для получения вычета будет увеличен до 450 тысяч рублей. Налоговый вычет предоставляется работнику до месяца, в котором его доходы превысят установленный предел.
Лихоманова привела пример: если у родителя двое детей и зарплата составляет 50 тысяч рублей в месяц, то за девять месяцев он наберет 450 тысяч рублей дохода. В этом случае ему будут предоставлены стандартные вычеты на детей, что позволит избежать начисления НДФЛ на сумму 1400 рублей в месяц за первого ребенка и 2800 рублей за второго. Таким образом, экономия на налогах за девять месяцев составит 4914 рублей.
Кроме того, специалист отметила, что стандартный вычет можно получать до достижения ребенком 18 лет. Если ребенок учится на очном отделении (включая аспирантуру), то каждый из работающих родителей имеет право на вычет до момента, пока ребенку не исполнится 24 года, независимо от типа учебного заведения.