Россияне могут сэкономить на НДФЛ с двумя детьми до 5 тысяч рублей

Лихоманова привела пример: если у родителя двое детей и зарплата составляет 50 тысяч рублей в месяц, то за девять месяцев он наберет 450 тысяч рублей дохода. В этом случае ему будут предоставлены стандартные вычеты на детей, что позволит избежать начисления НДФЛ на сумму 1400 рублей в месяц за первого ребенка и 2800 рублей за второго. Таким образом, экономия на налогах за девять месяцев составит 4914 рублей.