Популярному рэперу грозит уголовное дело за уклонение от армии

«Рэперу Макану aka Андрею Косолапову грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. За 2025 год он проигнорировал шесть повесток. Еще одна — и привет, статья 328 УК РФ с перспективой до двух лет лишения свободы», — передают авторы канала. В этом году Макан уже шесть раз не явился по повестке. Еще одна неявка — и в отношении него будет возбуждено уголовное дело.