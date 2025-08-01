В МВД предупредили об опасности «легкого заработка» в интернете

В последнее время в популярных мессенджерах всё чаще появляются предложения о лёгком заработке, например, о работе на дому, однако за этими заманчивыми предложениями скрывается вовлечение людей в производство и распространение наркотических веществ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Так, в Московской области сотрудники правоохранительных органов недавно ликвидировали две подпольные нарколаборатории. В результате были задержаны двое местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По имеющейся информации, одному из задержанных в мессенджере предложили работу, связанную с производством наркотических веществ. Под руководством кураторов он организовал нарколабораторию в доме своей матери.
Оборудование мужчина получал в лесу по координатам, которые ему сообщали работодатели. Сотрудники полиции провели обыск в доме и обнаружили около 40 килограммов кристаллического вещества, более 400 литров химических жидкостей в различных ёмкостях и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Согласно заключению эксперта, часть изъятого вещества содержит наркотическое средство мефедрон массой 5 килограммов. По показаниям сообщников, в июне этого года они успели продать через тайники-закладки 13 килограммов наркотиков, получив за это более одного миллиона рублей, добавила Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что в Кемерове были задержаны шесть молодых людей, которые помогли аферистам в обмане жителей Кузбасса почти на 9 млн рублей.