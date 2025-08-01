В МВД предупредили об опасности «легкого заработка» в интернете

Так, в Московской области сотрудники правоохранительных органов недавно ликвидировали две подпольные нарколаборатории. В результате были задержаны двое местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По имеющейся информации, одному из задержанных в мессенджере предложили работу, связанную с производством наркотических веществ. Под руководством кураторов он организовал нарколабораторию в доме своей матери.