Завершились съемки документалки «Брат навсегда» о дилогии Балабанова

В России завершились съемки документального фильма «Брат навсегда», посвященного феномену культовой дилогии режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
Съемки прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Чикаго. Их финальный этап был намечен на июль 2025 года.
«Стоп, снято! Завершены съемки документального фильма “Брат навсегда”», — говорится в публикации.
Режиссёрами ленты стали Анна и Григорий Сельяновы. В их картине не только исследуется закулисье съемочного процесса, но и показаны малоизвестные эпизоды из истории создания фильмов Балабанова, а также редкие архивные материалы.
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