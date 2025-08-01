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Завершились съемки документалки «Брат навсегда» о дилогии Балабанова

Съемки документального фильма «Брат навсегда» проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Чикаго.

Источник: Аргументы и факты

В России завершились съемки документального фильма «Брат навсегда», посвященного феномену культовой дилогии режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Съемки прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Чикаго. Их финальный этап был намечен на июль 2025 года.

«Стоп, снято! Завершены съемки документального фильма “Брат навсегда”», — говорится в публикации.

Режиссёрами ленты стали Анна и Григорий Сельяновы. В их картине не только исследуется закулисье съемочного процесса, но и показаны малоизвестные эпизоды из истории создания фильмов Балабанова, а также редкие архивные материалы.

Создатели «Брата навсегда» поговорили с актерами, кинокритиками, экспертами и представителями молодого поколения зрителей.

Ранее правнук Левитана отреагировал на идею фильма о знаменитом дикторе.