Жара до +32 градусов ожидается в Самаре на День ВДВ

2−3 августа 2025 года в Самаре ожидается жаркая погода с температурой до +32°С. По данным Приволжского УГМС, в субботу будет переменная облачность без осадков при температуре +27…+32°С. Ветер восточный 4−9 м/с.
В воскресенье возможны дожди и гроза с сохранением высокой температуры +27…+32°С. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, с возможными порывами во время грозы.
Сервис Gismeteo прогнозирует в субботу солнечную погоду без осадков (+29°С), а в воскресенье — дожди при сохранении жары. Яндекс. Погода ожидает дожди в оба дня: в субботу +30°С, в воскресенье до +32°С.
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