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Наставник «Акрона» Тедеев: мы добираем пока кондиции во всем

Главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев высказался об успешном старте команды в чемпионате.

Главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев высказался об успешном старте команды в чемпионате.

После двух матчей РПЛ «красно-черные» идут на втором месте с четырьмя очками. В первом туре сыграли вничью с «Крыльями» — 1:1, во втором разгромили «Сочи» — 4:0. А в Кубке одолели калининградскую «Балтику» — 2:1 (6+).

3 августа «молодые и звонкие» примут в Самаре столичный «Спартак», который занимает десятую строчку в Премьер-лиге с тремя очками.

«Самое главное — подготовленность каждого футболиста. Добираем пока кондиции во всем: в тактике, физике, психологии. Надо еще много работать. Победы придают больше сил и желания. Тренироваться тоже становится намного легче», — заявил «Матч ТВ» наставник «Акрона» Заур Тедеев.

Ранее в тольяттинском клубе поменялся гендиректор. Место Алексея Власова занял Константин Клюшев.

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