В Перми с частной клиники взыскали моральный ущерб за неверный диагноз, поставленный ребенку

Экспертиза медицинских документов подтвердила факт того, что медицинская помощь ребенку истца была оказана с дефектами. Врач не собрала полный семейный анамнез пациента и проигнорировала ряд симптомов, которые свидетельствовали о развитии наследственного заболевания. Изучив все представленные доказательства, суд установил, что оказание услуг ненадлежащего качества привело к нарушению прав заявительницы как потребителя, а также послужило причиной ее нравственных и физических страданий, следовательно, требования, указанные в иске, правомерны. Медицинскую организацию обязали выплатить истице 75 тыс. рублей.