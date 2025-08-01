В Перми с частной клиники взыскали моральный ущерб за неверный диагноз, поставленный ребенку

Мать девочки заключила с многопрофильным медицинским центром договор добровольного медицинского страхования по профилю «Амбулаторная помощь». На регулярном приеме у ребенка был выявлен недобор веса, а через месяц к этому симптому добавились температура и капризность, которые врач связал с прорезыванием зубов и нехваткой железа.
Маме малыша порекомендовали прийти к специалисту еще раз через несколько дней, но вскоре ребенок был экстренно госпитализирован в стационар. После полноценного обследования у маленькой пермячки обнаружили серьезное хроническое заболевание.
Законный представитель ребенка счел, что при оказании медицинских услуг были допущены ошибки, которые привели к поздней диагностике жизнеугрожающего состояния. Гражданка направила в медицинский центр досудебную претензию, в которой потребовала компенсировать ей перенесенный стресс, связанный с болезнью ребенка. Но руководство организации не нашло оснований для удовлетворения требований клиента. Тогда жительница краевой столицы обратилась в суд.
Экспертиза медицинских документов подтвердила факт того, что медицинская помощь ребенку истца была оказана с дефектами. Врач не собрала полный семейный анамнез пациента и проигнорировала ряд симптомов, которые свидетельствовали о развитии наследственного заболевания. Изучив все представленные доказательства, суд установил, что оказание услуг ненадлежащего качества привело к нарушению прав заявительницы как потребителя, а также послужило причиной ее нравственных и физических страданий, следовательно, требования, указанные в иске, правомерны. Медицинскую организацию обязали выплатить истице 75 тыс. рублей.
Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство клиники было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на расчетные счета организации-должника. В результате вся сумма задолженности была перечислена взыскателю.