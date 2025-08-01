Военные раскрыли, откуда летели дроны на Таганрог, Краснодар и Липецк

«Было несколько фактов, когда изымали в гаражах, квартирах либо сами беспилотники, либо элементы БПЛА у частных лиц. При этом беспилотник же можно собрать в домашних условиях из подручных средств. Все зависит от расстояния, на которое планируется его запустить. Украина могла простимулировать производство беспилотников на территории России. Поэтому нам надо не только туда смотреть, но и вокруг себя. Есть такое понятие “мертвая зона”, когда самые опасные враги находятся у тебя под домом», — пояснил он.