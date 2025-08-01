Военные раскрыли, откуда летели дроны на Таганрог, Краснодар и Липецк

Система ПВО в ночь на 1 августа сбила над российскими территориями 60 беспилотников, больше всего над Белгородской и Ростовской областями — 31 и 12 соответственно. Также атакам БПЛА подверглись Краснодарский край, Липецкая, Воронежская и Тульская области.
Военные эксперты в разговоре с aif.ru сказали, откуда летели дроны и кто курирует их запуск.
Откуда летели дроны на Таганрог, Липецк и Краснодар.
По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, на Липецк дроны могли запускать с территории Украины.
«Липецк, скорее всего, атаковали с Украины, потому что он находится в пределах зоны досягаемости беспилотных и военаппаратов, которые идут с Украины», — отметил он.
БПЛА могли лететь на юг России, включая Ростовскую область и Краснодарский край, из Николаева, Одессы или Очакова, уточнил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это район Одессы, Очакова, Николаева. Вполне вероятно, они летели над Черным морем, над серединой, потом развернулись и пошли», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин добавил, что некоторые БПЛА могут лететь и из российских регионов.
Кто курирует атаки на Краснодар, Ростов и другие регионы РФ.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с aif.ru выразил мнение, что беспилотники могут запускать внутри страны агенты украинских спецслужб.
«Было несколько фактов, когда изымали в гаражах, квартирах либо сами беспилотники, либо элементы БПЛА у частных лиц. При этом беспилотник же можно собрать в домашних условиях из подручных средств. Все зависит от расстояния, на которое планируется его запустить. Украина могла простимулировать производство беспилотников на территории России. Поэтому нам надо не только туда смотреть, но и вокруг себя. Есть такое понятие “мертвая зона”, когда самые опасные враги находятся у тебя под домом», — пояснил он.
Дандыкин придерживается мнения, что к атакам на российские регионы могут быть причастны западные спецслужбы.
«Самостоятельно украинцы ничего не делают. Им все подсказывают, а дальше они говорят, что это они сами», — сказал он.
Какие повреждения зафиксированы после атаки БПЛА 1 августа.
В Ростовской области ПВО отразили атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе.
В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме, где проживает многодетная семья. В крышу еще одного дома попали фрагменты БПЛА. В селе Петрушино повреждено несколько домов. Люди не пострадали.
В Белгородской области в селе Новобыково один человек получил ранения в результате детонации БПЛА на территории коммерческого объекта. Поздним вечером 31 июля губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что были атакованы семь муниципалитетов, есть раненые.
В Тульской и Воронежской областях обошлось без повреждений. Власти Липецкой области и Краснодарского края также не сообщали о повреждениях.