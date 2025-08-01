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В России представлен первый беспилотник на водородном топливе

Дрон на водородных топливных элементах летает в 3,5−4 раза дольше аккумуляторного БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В России представлен первый беспилотник на водородных топливных элементах, передает ТАСС.

Разработка продемонстрирована на международном форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект» на Сахалине. По словам инженера «Центра водородной энергетики» Тимофея Сергеенко, новый беспилотник за счет топливного элемента и водородного баллона сверху летает в 3,5−4 раза дольше аккумуляторного.

Он рассказал, что водород хранится в композитном баллоне под давлением 350 атмосфер, из которого поступает в момент электрохимической реакции. «Продолжительность полета больше за счет водородного топливного элемента, энергоемкость системы больше, поэтому летают дольше», — пояснил инженер.

Сергеенко уточнил, что время полета беспилотника составляет 3−4 часа в зависимости от полезной нагрузки. Взлетная масса составляет 18 кг, нагрузка — 5 кг.

Инженер отметил, что в настоящее время заканчивается сертификация беспилотника. Основные испытания завершены, в ближайшие несколько месяцев начнется коммерческое использование дрона.

Ранее сообщалось, что китайские ученые разработали беспилотник размером с комара для проведения секретных операций.

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