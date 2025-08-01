Ефремов сдался и подарил квартиру семье, с которой долго воевал за наследство

Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой конфликтовал ранее за наследство.
Российский актер Михаил Ефремов передал квартиру в Москве семье Громовых, с которой в течение нескольких лет судился из-за наследства. Об этом сообщает Shot. Причем Ефремов оформил дарственную на жилье после выхода из колонии и сам оплатил все расходы, связанные с оформлением документов.
«Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство несколько лет», — передают авторы канала. Семья Громовых до этого ухаживала за родственником артиста — пожилым мужчиной. Тот планировал потом оставить трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте своим опекунам. Ефремов же выступал против этого. Однако после выхода из колонии актер изменил свое решение.
Издание уточняет, что после освобождения из исправительной колонии актер пересмотрел свои взгляды и решил примириться с прошлым конфликтом. Позавчера он подписал документы о безвозмездной передаче квартиры Громовым и оплатил услуги юриста и нотариальные расходы на сумму порядка 50 тысяч рублей. Семья получила все необходимые бумаги на собственность.
Михаил Ефремов ранее вышел из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. После освобождения актер сообщил о пересмотре жизненных приоритетов, восстановлении и подготовке к работе в театре, а также изменении отношения к старым конфликтам, что и отразилось в его решении передать квартиру семье Громовых.