Ефремов сдался и подарил квартиру семье, с которой долго воевал за наследство

«Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство несколько лет», — передают авторы канала. Семья Громовых до этого ухаживала за родственником артиста — пожилым мужчиной. Тот планировал потом оставить трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте своим опекунам. Ефремов же выступал против этого. Однако после выхода из колонии актер изменил свое решение.