В Беларуси начинается выплата матпомощи к школе

Также малообеспеченным семьям предоставляется государственная адресная социальная помощь. Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. За ее получением следует обращаться в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа или орган по труду, занятости и социальной защите (территориальный центр социального обслуживания населения) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.