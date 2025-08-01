В Беларуси начинается выплата матпомощи к школе

Размер выплат на каждого школьника из многодетной семьи составляет Br146,32.
Единовременная материальная помощь предоставляется многодетным семьям (воспитывающим троих и более детей) независимо от дохода семьи. Размер выплат на каждого ребенка-школьника — 30% БПМ, действующего на 1 августа 2025 года.
За получением помощи нужно обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка, в Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы.
В этом году такую помощь получат около 240 тыс. школьников из более чем 115 тыс. многодетных семей.
Также малообеспеченным семьям предоставляется государственная адресная социальная помощь. Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. За ее получением следует обращаться в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа или орган по труду, занятости и социальной защите (территориальный центр социального обслуживания населения) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.
Кроме того, родители могут рассчитывать на помощь по месту работы в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя.
Кроме того, в июле — августе по всей стране пройдут благотворительные акции, организованные ТЦСОН, фондами и общественными объединениями, например «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника».