В Самаре отметят 95-летие ВДВ России 2 августа 2025 года

2 августа 2025 года в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск России.
Историческая справка: 2 августа 1930 года под Воронежем впервые в СССР осуществили десантирование группы из 12 парашютистов, что стало днем рождения ВДВ. За 95 лет войска внесли значительный вклад в историю Вооруженных Сил страны.
Программа мероприятий включает три основных события: в 10:30 — возложение цветов на площади Памяти (ул. Мичурина, 58); в 12:00 — торжественная церемония на площади Славы; с 13:00 до 15:00 — патриотический концерт на 2-й очереди набережной Волги.
В рамках праздника запланированы выступления официальных лиц и ветеранов; исполнение песен десантников; акция «Письмо солдату» для поддержки участников СВО; работа полевой кухни. Завершится программа показательными выступлениями парашютистов.
Организаторы приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к празднованию.
Также мы опубликовали афишу с мероприятиями и развлечениями на 2 и 3 августа, которые пройдут в Самаре.
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