СМИ: Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство несколько лет

Ранее сообщалось, что за дядей актера на протяжении долгих 19 лет ухаживали Алексей и Наталья Громовы, которые рассчитывали, что после смерти Покровского жилье достанется им по наследству. Однако никакого юридически заверенного договора между сторонами составлено не было, а «устное» соглашение по понятным причинам не является объективным.