СМИ: Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство несколько лет

Актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство несколько лет. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что артист оформил дарственную на семью Громовых, которая 19 лет ухаживала за его дядей.
Так, пенсионер изначально планировал переписать на семью своих опекунов трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте. Однако актер уговорил своего дядю не составлять завещание, так как хотел выселить Громовых, продать квартиру и забрать себе половину дохода с продажи (около 15 миллионов рублей).
Однако после выхода из колонии Ефремов передумал: он оформил дарственную и сам оплатил услуги юристов и нотариусов, сообщается в публикации.
Ранее сообщалось, что за дядей актера на протяжении долгих 19 лет ухаживали Алексей и Наталья Громовы, которые рассчитывали, что после смерти Покровского жилье достанется им по наследству. Однако никакого юридически заверенного договора между сторонами составлено не было, а «устное» соглашение по понятным причинам не является объективным.