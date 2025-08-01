В Кунгуре судебные приставы зафиксировали закрытие опасного буфета, где питались юные спортсмены

Проверка в одном из заведений общественного питания г. Кунгура, где питались воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, была проведена Роспотребнадзором в связи с требованием надзорного органа. В результате обследования помещений было выявлено 20 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В заведении не осуществлялся производственный контроль, прием продовольственного сырья проводился без сопроводительной документации, при хранении продуктов нарушалось товарное соседство, не соблюдалась поточность технологических процессов. Кроме того, имеющиеся производственные помещения не убирались надлежащим образом, отсутствовала раковина для мытья персоналом рук, холодильное оборудование не было оснащено контрольными термометрами. Приготовление блюд производилось без технологических карт, а у сотрудников пищеблока отсутствовали медицинские книжки и не проводился ежедневный осмотр на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний. Так как выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, суд признал индивидуального предпринимателя, организовавшего питание в буфете, виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения сроком на 90 суток.
После поступления постановления суда в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю было незамедлительно возбуждено исполнительное производство. Сотрудники ведомства осуществили выход на место. Ими было зафиксировано, что деятельность точки общепита не ведется, проводятся ремонтные работы, направленные на устранение выявленных нарушений.
На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки исполнения решения суда, за нарушение которого предусмотрена уголовная и административная ответственность.