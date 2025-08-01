«Украденная» у Трампа жертва педофила из королевской семьи хотела обнародования дела Эпштейна

Он сказал, что семья была «шокирована», услышав, как Трамп использовал слово «украл» для описания того, что случилось с его сестрой, которая заявила в судебном процессе, что Максвелл взял ее на работу из спа-центра Мар-а-Лаго, когда ей было 16 лет.