Близкие скончавшейся ранее в этом году Вирджинии Джуффре, одной из самых известных обвинительниц Джеффри Эпштейна, заявили, что их сестра хотела, чтобы так называемые «файлы Эпштейна» были обнародованы, и призвали Дональда Трампа не давать помилование давней сообщнице секус-преступника, светской львице Гислен Максвелл.
В интервью телеканалу NBC News в четверг семья Джуффре заявила, что Вирджиния хотела бы, чтобы документы — подборка материалов, связанных с расследованием многолетнего жестокого обращения с покойным сексуальным преступником, — были обнародованы.
«У нее была небольшая надежда, потому что было сказано, что файлы будут обнародованы», — сказала Аманда Робертс, невестка Джуффре, в интервью телеканалу, заявив, что Джуффре хотела бы «прозрачности и справедливости» для своих жертв.
«Она боролась за то, чтобы это произошло, до самого конца, — добавила Робертс. — Она хотела, чтобы общественность узнала о преступлениях, которые они совершили».
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Эпштейн, с которым он общался более десяти лет, «украл» Вирджинию Джуффре и других молодых сотрудниц из его загородного клуба в Мар-а-Лаго, где она работала в спа-салоне в 2000 году.
Трамп сделал это замечание журналистам после того, как его попросили прокомментировать более ранний комментарий, в котором он сказал, что выгнал Эпштейна из своего клуба, «потому что он [Эпштейн] сделал что-то неподобающее», а именно, что «он украл людей, которые работали на меня».
«Она не предмет, она человек, — сквозь слезы говорит Скай Робертс, брат Джуффре. — Она мама. Она сестра. И ее нанял Максвелл. Она не была украдена».
Он сказал, что семья была «шокирована», услышав, как Трамп использовал слово «украл» для описания того, что случилось с его сестрой, которая заявила в судебном процессе, что Максвелл взял ее на работу из спа-центра Мар-а-Лаго, когда ей было 16 лет.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что президент отвечал на вопрос репортера и не упоминал саму Джуффре.
«Факт остается фактом: президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба за то, что он вел себя подло по отношению к своим сотрудницам», — сказала Ливитт.
Джуффре, которая умерла в этом году, в своей жалобе утверждала, что сначала она подверглась насилию со стороны Эпштейна и Максвелл, а затем «была отдана другим влиятельным людям» — в том числе британскому принцу Эндрю. Растленный младший брат короля Великобритании, конечно же, отрицает свою вину.
Гислен Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за вербовку несовершеннолетних и торговлю ими в сексуальных целях, обратилась в Верховный суд США с просьбой отменить ее обвинительный приговор и, как сообщается, просит президента Трампа о помиловании.
Представитель администрации Трампа заявил, что президент в настоящее время не рассматривает вопрос о помиловании Максвелл.