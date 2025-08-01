Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украденная» у Трампа жертва педофила из королевской семьи хотела обнародования дела Эпштейна

Близкие скончавшейся ранее в этом году Вирджинии Джуффре, одной из самых известных обвинительниц Джеффри Эпштейна, заявили, что их сестра хотела, чтобы так называемые «файлы Эпштейна» были обнародованы, и призвали Дональда Трампа не давать помилование давней сообщнице секус-преступника, светской львице Гислен Максвелл.

Близкие скончавшейся ранее в этом году Вирджинии Джуффре, одной из самых известных обвинительниц Джеффри Эпштейна, заявили, что их сестра хотела, чтобы так называемые «файлы Эпштейна» были обнародованы, и призвали Дональда Трампа не давать помилование давней сообщнице секус-преступника, светской львице Гислен Максвелл.

В интервью телеканалу NBC News в четверг семья Джуффре заявила, что Вирджиния хотела бы, чтобы документы — подборка материалов, связанных с расследованием многолетнего жестокого обращения с покойным сексуальным преступником, — были обнародованы.

«У нее была небольшая надежда, потому что было сказано, что файлы будут обнародованы», — сказала Аманда Робертс, невестка Джуффре, в интервью телеканалу, заявив, что Джуффре хотела бы «прозрачности и справедливости» для своих жертв.

«Она боролась за то, чтобы это произошло, до самого конца, — добавила Робертс. — Она хотела, чтобы общественность узнала о преступлениях, которые они совершили».

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Эпштейн, с которым он общался более десяти лет, «украл» Вирджинию Джуффре и других молодых сотрудниц из его загородного клуба в Мар-а-Лаго, где она работала в спа-салоне в 2000 году.

Трамп сделал это замечание журналистам после того, как его попросили прокомментировать более ранний комментарий, в котором он сказал, что выгнал Эпштейна из своего клуба, «потому что он [Эпштейн] сделал что-то неподобающее», а именно, что «он украл людей, которые работали на меня».

«Она не предмет, она человек, — сквозь слезы говорит Скай Робертс, брат Джуффре. — Она мама. Она сестра. И ее нанял Максвелл. Она не была украдена».

Он сказал, что семья была «шокирована», услышав, как Трамп использовал слово «украл» для описания того, что случилось с его сестрой, которая заявила в судебном процессе, что Максвелл взял ее на работу из спа-центра Мар-а-Лаго, когда ей было 16 лет.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что президент отвечал на вопрос репортера и не упоминал саму Джуффре.

«Факт остается фактом: президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба за то, что он вел себя подло по отношению к своим сотрудницам», — сказала Ливитт.

Джуффре, которая умерла в этом году, в своей жалобе утверждала, что сначала она подверглась насилию со стороны Эпштейна и Максвелл, а затем «была отдана другим влиятельным людям» — в том числе британскому принцу Эндрю. Растленный младший брат короля Великобритании, конечно же, отрицает свою вину.

Гислен Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за вербовку несовершеннолетних и торговлю ими в сексуальных целях, обратилась в Верховный суд США с просьбой отменить ее обвинительный приговор и, как сообщается, просит президента Трампа о помиловании.

Представитель администрации Трампа заявил, что президент в настоящее время не рассматривает вопрос о помиловании Максвелл.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше