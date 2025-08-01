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DM: в Испании ввели «налог на солярии» для туристов

Испанские власти борются с туристами, которые занимают лежаки на длительное время.

В Испании стали штрафовать туристов, которые занимают лежаки на длительное время, меру назвали «налог на солярии», размер штрафа — 250 евро (23 тыс. рублей), пишет Daily Mail.

«Эти правила, направленные на предотвращение бронирования шезлонгов, варьируются в зависимости от местоположения, но в целом запрещают размещать личные вещи на шезлонгах до определенного времени или оставлять их без присмотра на длительное время», — говорится в материале.

Уточняется, что так власти борются с теми, кто любит раскладывать полотенца на лежаки рано утром, чтобы занять их на весь день. Сейчас в большинстве курортных мест Испании занимать шезлонг до 9:30 утра нельзя.

Автор материала отмечает, что в Европе разворачиваются настоящие войны за шезлонги у бассейнов — люди стоят в очередях, образуется давка, иногда туристы даже устраивают драки.

Ранее в Испании людям запретили умирать из-за переполненных кладбищ.