Специальная комиссия в Башкирии отказала в помиловании бывшему гаишнику, осужденного за попытку продажи наркотиков

Как сообщил спикер Курултая, комиссия большинством голосов поддержала прошение жительницы Стерлитамака, которая была осуждена за то, что снова села пьяной за руль автомобиля. Женщина лишилась машины, была приговорена к 240 часам обязательных работ и двухлетнему лишению водительских прав.