Специальная комиссия в Башкирии отказала в помиловании бывшему гаишнику, осужденного за попытку продажи наркотиков

В Башкирии на заседании комиссии при главе республики по вопросам помилования, которое провел председатель парламента региона Константин Толкачев, было рассмотрено два ходатайства.
Как сообщил спикер Курултая, комиссия большинством голосов поддержала прошение жительницы Стерлитамака, которая была осуждена за то, что снова села пьяной за руль автомобиля. Женщина лишилась машины, была приговорена к 240 часам обязательных работ и двухлетнему лишению водительских прав.
— Женщина пока еще не может получить водительские права. Та злополучная поездка явно того не стоила, — заявил председатель парламента.
По словам Толкачева, осужденная полностью отработала назначенные часы и получила серьезный урок, поэтому комиссия сочла возможным поддержать ее ходатайство.
Второе прошение, от бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, осужденного на девять лет за попытку организации интернет-продажи наркотиков в особо крупном размере, было отклонено.
— Договорился с сообщниками, создал сайт и организовал закупку наркотиков для последующего сбыта. К счастью, до продажи запрещенных веществ дело не дошло, — рассказал Константин Толкачев.
Председатель Госсобрания подчеркнул, что правоохранитель, решившийся на преступление, должен нести заслуженное наказание.
Заключения комиссии будут направлены главе Башкирии, после чего материалы поступят на рассмотрение президенту России, который принимает окончательное решение о помиловании.
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