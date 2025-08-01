Штурмовая рота «Айдара»* уничтожена у Бессаловки в Сумской области

Также российские силовики рассказали, что наемники из Великобритании попытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, но российским бойцам удалось их отбросить. Также ВС РФ отразили попытку украинских военных высадиться на Тендровской косе. После неудачи украинские солдаты с большими потерями отплыли к Одессе.