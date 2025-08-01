Штурмовую роту 24-го отдельного батальона «Айдар»* уничтожили у населенного пункта Бессаловка в Сумской области. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в российских силовых структурах.
— Родственники украинских неонацистов 24-го ошб «Айдар»* в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами «Севера» в районе Бессаловки, — заявили силовики в беседе с ТАСС.
Также российские силовики рассказали, что наемники из Великобритании попытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, но российским бойцам удалось их отбросить. Также ВС РФ отразили попытку украинских военных высадиться на Тендровской косе. После неудачи украинские солдаты с большими потерями отплыли к Одессе.
Ранее сообщалось, что боевики батальона «Айдар»* на Сумском направлении стали обращаться к ясновидящим за советом о возможном дезертирстве. По словам представителей российских силовых структур, мобилизованные солдаты ВСУ деморализованы «преступными действиями командования».
*Организация признана террористической и запрещена в России.