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Полузащитник «Акрона» Хосонов успешно прошел операцию после перелома ключицы

27-летний футболист волжан Хетаг Хосонов получил повреждение в кубковом матче против «Балтики» 29 июля.

27-летний футболист волжан Хетаг Хосонов получил повреждение в кубковом матче против «Балтики» 29 июля.

Напомним, та встреча в Самаре закончилась со счетом 2:1 в пользу тольяттинцев (6+). У хозяев дубль оформил Жилсон Беншимол. В первом тайме реализовал пенальти, а во втором отличился после подачи углового в концовке игры.

Хетаг Хосонов провел на поле 73 минуты. Из-за перелома ключицы его заменил Алекса Джурасович. Позже писали, что полузащитник «красно-черных» выбыл примерно на месяц-полтора.

«Операция прошла успешно. Жду, когда смогу вновь сыграть за “Акрон”», — заявил футболист тольяттинского клуба.

Ранее главный тренер «молодых и звонких» Заур Тедеев высказался об успешном старте клуба в этом сезоне.

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