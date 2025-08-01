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В Самаре отметят 95-летие ВДВ 2 августа

В Самаре пройдут торжественные мероприятия 2 августа.

В Самаре местных жителей пригласили посетить торжественные мероприятия, посвященные 95-летию воздушно-десантных войск. Праздник, по традиции, отметят 2 августа, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Праздничная программа пройдет на нескольких площадках областной столицы: в 10:30 состоится церемония возложения цветов на площади Памяти, в 12:00 — возложение цветов на пл. Славы, с 13:00 до 15:00 — патриотический концерт на 2-й очереди набережной.

В программу концерта заявлены выступления ветеранов и почетных гостей, исполнение любимых песен «голубых беретов», акция «Письмо солдату», а также работа полевой кухни. Праздник завершат показательным выступлением парашютистов-десантников.