В Самаре отметят 95-летие ВДВ 2 августа

В Самаре местных жителей пригласили посетить торжественные мероприятия, посвященные 95-летию воздушно-десантных войск. Праздник, по традиции, отметят 2 августа, сообщают в пресс-службе областного правительства.
Праздничная программа пройдет на нескольких площадках областной столицы: в 10:30 состоится церемония возложения цветов на площади Памяти, в 12:00 — возложение цветов на пл. Славы, с 13:00 до 15:00 — патриотический концерт на 2-й очереди набережной.
В программу концерта заявлены выступления ветеранов и почетных гостей, исполнение любимых песен «голубых беретов», акция «Письмо солдату», а также работа полевой кухни. Праздник завершат показательным выступлением парашютистов-десантников.