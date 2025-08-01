В Самаре отметят 95-летие ВДВ 2 августа

Праздничная программа пройдет на нескольких площадках областной столицы: в 10:30 состоится церемония возложения цветов на площади Памяти, в 12:00 — возложение цветов на пл. Славы, с 13:00 до 15:00 — патриотический концерт на 2-й очереди набережной.