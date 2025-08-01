22 предприятия в Навои приостановили работу из-за загрязнения воздуха

Проверки начались после того, как в городе зафиксировали появление белого дыма и жители пожаловались на ухудшение экологической обстановки. Рабочая группа с участием Генпрокуратуры проводит исследование в два этапа: поиск источников загрязнения и контроль за работой предприятий.

19 июля в 11 точках города провели замеры воздуха. Анализы показали превышение допустимых норм по диоксиду серы — в 1,86 раза и по аммиаку — в 1,43 раза. В этот же день видеокамеры зафиксировали выброс вредных веществ рядом с бывшим заводом «Электрокимё» и рядом расположенными предприятиями: Sogda Kimyo Zavod, Ferrosplav и Zarafshon Industrial Technology.

Проверка показала, что все три завода работают без экологической экспертизы, допускают вредные выбросы и хранят отходы с нарушениями. Ущерб окружающей среде от деятельности одного из них оценивается в более чем 7 млрд сумов. Работа этих предприятий также приостановлена, и им дали десять дней на устранение нарушений. В противном случае дело будет передано в суд.