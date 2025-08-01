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22 предприятия в Навои приостановили работу из-за загрязнения воздуха

В Навои временно остановлена деятельность 22 промышленных предприятий из-за экологических нарушений и загрязнение воздуха, почвы и воды. Это кирпичные, шиферные, химические и асфальтовые заводы, а также пункты сжигания медицинских отходов и стихийные свалки.

Источник: Минэкологии РУз

Проверки начались после того, как в городе зафиксировали появление белого дыма и жители пожаловались на ухудшение экологической обстановки. Рабочая группа с участием Генпрокуратуры проводит исследование в два этапа: поиск источников загрязнения и контроль за работой предприятий.

19 июля в 11 точках города провели замеры воздуха. Анализы показали превышение допустимых норм по диоксиду серы — в 1,86 раза и по аммиаку — в 1,43 раза. В этот же день видеокамеры зафиксировали выброс вредных веществ рядом с бывшим заводом «Электрокимё» и рядом расположенными предприятиями: Sogda Kimyo Zavod, Ferrosplav и Zarafshon Industrial Technology.

Проверка показала, что все три завода работают без экологической экспертизы, допускают вредные выбросы и хранят отходы с нарушениями. Ущерб окружающей среде от деятельности одного из них оценивается в более чем 7 млрд сумов. Работа этих предприятий также приостановлена, и им дали десять дней на устранение нарушений. В противном случае дело будет передано в суд.

Второй этап проверок охватывает 168 предприятий в городе и его окрестностях. На сегодня проверены 42, и по результатам проверки уже поданы иски о закрытии 19 объектов. Среди них — Qurilish mahsulotlari, Qizilqum shifer, Stroykom-77, Navoiy util med, Fosxim agro, Rubin-karmana и другие.

Нарушения выявили и на крупном предприятии Navoiyazot. Здесь фиксировали превышения по аммиаку, сероводороду и диоксиду серы, а также незаконное складирование строительных отходов. Заводу назначили штрафы и компенсационные выплаты, дали 10 дней на устранение нарушений.

Кроме того, 24 июля в Карманинском районе поймали 24 человека, которые незаконно производили известь. Установки демонтированы, нарушители оштрафованы на 18 млн сумов.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что китайские инвесторы построят завод по выпуску арматуры в Фергане.