22 предприятия в Навои приостановили работу из-за загрязнения воздуха

Проверки начались после того, как в городе зафиксировали появление белого дыма и жители пожаловались на ухудшение экологической обстановки. Рабочая группа с участием Генпрокуратуры проводит исследование в два этапа: поиск источников загрязнения и контроль за работой предприятий.
19 июля в 11 точках города провели замеры воздуха. Анализы показали превышение допустимых норм по диоксиду серы — в 1,86 раза и по аммиаку — в 1,43 раза. В этот же день видеокамеры зафиксировали выброс вредных веществ рядом с бывшим заводом «Электрокимё» и рядом расположенными предприятиями: Sogda Kimyo Zavod, Ferrosplav и Zarafshon Industrial Technology.
Второй этап проверок охватывает 168 предприятий в городе и его окрестностях. На сегодня проверены 42, и по результатам проверки уже поданы иски о закрытии 19 объектов. Среди них — Qurilish mahsulotlari, Qizilqum shifer, Stroykom-77, Navoiy util med, Fosxim agro, Rubin-karmana и другие.
Нарушения выявили и на крупном предприятии Navoiyazot. Здесь фиксировали превышения по аммиаку, сероводороду и диоксиду серы, а также незаконное складирование строительных отходов. Заводу назначили штрафы и компенсационные выплаты, дали 10 дней на устранение нарушений.
Кроме того, 24 июля в Карманинском районе поймали 24 человека, которые незаконно производили известь. Установки демонтированы, нарушители оштрафованы на 18 млн сумов.
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