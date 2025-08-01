В Петербурге открылись развалы с арбузами: где купить бахчевые

— улица Ольги Форш (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А)

— проспект Просвещения, участок 105

— улица Бестужевская (угол с ул. Замшина)

— Вербная улица, д. 19

— проспект Солидарности, уч. 26

— улица Замшина (севернее д. 27, корп. 1)

— проспект Луначарского, уч. 82

— проспект Художников, уч. 109

— улица Хошимина (пересечение с пр. Просвещения)

— проспект Тореза, д. 2

— Серебристый бульвар, у д. 20

— улица Уточкина, д. 3, корп. 1

— Вербная улица, уч. 2

— проспект Ветеранов, уч. 38

— пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова (у д. 53)

— Гражданский проспект, уч. 6

— Пискарёвский проспект, уч. 69

— улица Кораблестроителей, уч. 159

— Индустриальный проспект, уч. 111

— Таллинская улица, д. 7

— Заневский проспект, уч. 98

— Будапештская улица, уч. 291

— улица Олеко Дундича, уч. 64

— проспект Елизарова, уч. 27

— Коннолахтинский проспект, уч. 5

— Красное Село, Театральная улица, уч. 5

— проспект Культуры, уч. 2

— Гражданский проспект (восточнее д. 84)

— улица Стойкости, уч. 160

— улица Ленсовета, уч. 174

— улица Ушинского, уч. 10093

— Кондратьевский проспект и ул. Бестужевская

— улица Карпинского, у д. 38, корп. 1

— улица Тамбасова, уч. 14

— Пулковское шоссе, уч. 129

— Сергиево, ул. Свердлова, уч. 5

— Искровский проспект, уч. 20

— Автовская улица, уч. 129

— Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, уч. 4

— Альпийский переулок, уч. 21

— улица Седова, уч. 17

— Колпино, бульвар Трудящихся, уч. 1

— Софийская улица, уч. 156

— Бухарестская улица, уч. 182

— Купчинская улица, уч. 66

— Металлострой, Пионерская улица, у д. 5

— Будапештская улица, уч. 173

— Купчинская улица, уч. 65

— Пушкин, ул. Генерала Хазова, уч. 29

— Колпино, Загородная улица, уч. 183

— Будапештская улица, уч. 169

— проспект Ветеранов, д. 78

— проспект Металлистов, уч. 1

— Пушкин, ул. Генерала Хазова, уч. 27

— проспект Косыгина, уч. 103

— Красное Село, пр. Ленина, уч. 89

— проспект Ударников, уч. 1

— Шушары, Славянка, Ростовская улица, уч. 6.