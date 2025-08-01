В Петербурге открылись развалы с арбузами: где купить бахчевые

В Петербурге официально начался сезон торговли бахчевыми культурами. С 1 августа в разных районах города открылись объекты нестационарной торговли, где можно купить арбузы и дыни.
Развалы организованы по следующим адресам:
— улица Ольги Форш (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А)
— проспект Просвещения, участок 105
— улица Бестужевская (угол с ул. Замшина)
— Вербная улица, д. 19
— проспект Солидарности, уч. 26
— улица Замшина (севернее д. 27, корп. 1)
— проспект Луначарского, уч. 82
— проспект Художников, уч. 109
— улица Хошимина (пересечение с пр. Просвещения)
— проспект Тореза, д. 2
— Серебристый бульвар, у д. 20
— улица Уточкина, д. 3, корп. 1
— Вербная улица, уч. 2
— проспект Ветеранов, уч. 38
— пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова (у д. 53)
— Гражданский проспект, уч. 6
— Пискарёвский проспект, уч. 69
— улица Кораблестроителей, уч. 159
— Индустриальный проспект, уч. 111
— Таллинская улица, д. 7
— Заневский проспект, уч. 98
— Будапештская улица, уч. 291
— улица Олеко Дундича, уч. 64
— проспект Елизарова, уч. 27
— Коннолахтинский проспект, уч. 5
— Красное Село, Театральная улица, уч. 5
— проспект Культуры, уч. 2
— Гражданский проспект (восточнее д. 84)
— улица Стойкости, уч. 160
— улица Ленсовета, уч. 174
— улица Ушинского, уч. 10093
— Кондратьевский проспект и ул. Бестужевская
— улица Карпинского, у д. 38, корп. 1
— улица Тамбасова, уч. 14
— Пулковское шоссе, уч. 129
— Сергиево, ул. Свердлова, уч. 5
— Искровский проспект, уч. 20
— Автовская улица, уч. 129
— Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, уч. 4
— Альпийский переулок, уч. 21
— улица Седова, уч. 17
— Колпино, бульвар Трудящихся, уч. 1
— Софийская улица, уч. 156
— Бухарестская улица, уч. 182
— Купчинская улица, уч. 66
— Металлострой, Пионерская улица, у д. 5
— Будапештская улица, уч. 173
— Купчинская улица, уч. 65
— Пушкин, ул. Генерала Хазова, уч. 29
— Колпино, Загородная улица, уч. 183
— Будапештская улица, уч. 169
— проспект Ветеранов, д. 78
— проспект Металлистов, уч. 1
— Пушкин, ул. Генерала Хазова, уч. 27
— проспект Косыгина, уч. 103
— Красное Село, пр. Ленина, уч. 89
— проспект Ударников, уч. 1
— Шушары, Славянка, Ростовская улица, уч. 6.
Ранее мы писали, курица подорожала почти на 20%.