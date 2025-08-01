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США депортировали ещё одну партию нелегалов

Министерство внутренних дел Кубы сообщило о прибытии очередной группы нелегальных мигрантов, депортированных из Соединённых Штатов. Рейс доставил на остров 118 человек — 96 мужчин и 22 женщины. Об этом рассказало кубинское МВД в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«Осуществлён возвратный рейс на Кубу с 118 нерегулярными мигрантами из США (96 мужчин и 22 женщины)», — говорится в публикации.

Это уже 27-й подобный рейс, организованный в рамках сотрудничества стран региона с начала текущего года. Всего за 2025 год на Кубу вернулись 833 мигранта, причём из них 583 прибыли именно на шести рейсах, отправленных из США.

Ранее в Соединённых Штатах решили построить для мигрантов палаточный лагерь, в котором будут размещены около пяти тысяч человек. Власти считают, что это позволит им не разыскивать для нелегалов свободные тюремные камеры по всей стране, а просто заселять их в бараки.