США депортировали ещё одну партию нелегалов

«Осуществлён возвратный рейс на Кубу с 118 нерегулярными мигрантами из США (96 мужчин и 22 женщины)», — говорится в публикации.
Это уже 27-й подобный рейс, организованный в рамках сотрудничества стран региона с начала текущего года. Всего за 2025 год на Кубу вернулись 833 мигранта, причём из них 583 прибыли именно на шести рейсах, отправленных из США.
Ранее в Соединённых Штатах решили построить для мигрантов палаточный лагерь, в котором будут размещены около пяти тысяч человек. Власти считают, что это позволит им не разыскивать для нелегалов свободные тюремные камеры по всей стране, а просто заселять их в бараки.