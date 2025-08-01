США депортировали ещё одну партию нелегалов

Ранее в Соединённых Штатах решили построить для мигрантов палаточный лагерь, в котором будут размещены около пяти тысяч человек. Власти считают, что это позволит им не разыскивать для нелегалов свободные тюремные камеры по всей стране, а просто заселять их в бараки.