Гагин: украинское командование сбежало из Часова Яра в Краматорск

Военный аналитик Ян Гагин заявил, что отдельные отряды украинских военнослужащих все еще скрываются на территории освобожденного Часова Яра в Донецкой Народной Республике, их поиск продолжается. По его словам, командование противника, вероятнее всего, сбежало в Краматорск.