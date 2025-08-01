Гагин: украинское командование сбежало из Часова Яра в Краматорск

Военный аналитик Ян Гагин заявил, что отдельные отряды украинских военнослужащих все еще скрываются на территории освобожденного Часова Яра в Донецкой Народной Республике, их поиск продолжается. По его словам, командование противника, вероятнее всего, сбежало в Краматорск.
В четверг Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступления подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Часов Яр.
«До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия … еще идут как в самом городе, так и рядом», — цитирует Гагина РИА Новости.
Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения. Он находится в непосредственной близости от Артемовска и разделен каналом Северский Донец — Донбасс на две части. Взятие под контроль города российскими войсками откроет путь для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Ранее житель Часова Яра рассказал, как во время оккупации ВСУ пытались отобрать у него детей.