Михаил Ефремов поставил точку споре о квартире семьи, которая 19 лет ухаживала за его дядей: кому досталась жилплощадь

Вышедший из мест заключения актер Михаил Ефремов проявил милосердие и подарил квартиру семье Громовых, которая 19 лет ухаживала за дядей артиста. Ефремов же в свое время вел с ними борьбу за заветные квадратные метры. Возможно, предполагает Telegram-канал SHOT, свое дело сделали и многочисленные публикации в медиа об этой скандальной истории.
Окончательное оформление документов состоялось, предположительно, 30 июля. Михаил Ефремов формил дарственную и даже сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса, потратив на все примерно 50 тысяч рублей.
Напомним, пенсионер планировал оставить трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте опекунам. Но Ефремов уговорил дядю не писать завещание. Артист планировал выселить Громовых, жилье продать и половину от вырученного забрать себе. Доля была солидная — 15 миллионов рублей.
Семья Громовых долго боялись остаться на улице из-за грандиозных планов звезды кино и театра. Но вышедший из ИК, похоже, пересмотрел свои потребности и жизненные приоритеты и без боя отдал квартиру.
Напомним, в апреле этого года 61-летний актер Михаил Ефремов вышел по УДО из ИК № 4 в Белгородской области, где отбывал срок за тяжкое преступление. Даже без работы, у артиста есть, на что жить.
В частности, малую часть имущества актера нажита актером в браке с пятой женой звукорежиссером Софьей Кругликовой. Жилье в Юрмале Ефремов купил в 2011 году, после рождения сына Бориса.
В 2004 году Михаил Ефремов продал четырехкомнатную квартиру отца Олега Ефремова на Тверской улице. Большую часть денег вложил в покупку квартиры в центре Москвы — в Плотниковом переулке: в «доме с писателями», который был построен в 1907 году. Но есть у семьи Ефремова есть и другое жилье.