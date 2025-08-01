Михаил Ефремов поставил точку споре о квартире семьи, которая 19 лет ухаживала за его дядей: кому досталась жилплощадь

Вышедший из мест заключения актер Михаил Ефремов проявил милосердие и подарил квартиру семье Громовых, которая 19 лет ухаживала за дядей артиста. Ефремов же в свое время вел с ними борьбу за заветные квадратные метры. Возможно, предполагает Telegram-канал SHOT, свое дело сделали и многочисленные публикации в медиа об этой скандальной истории.