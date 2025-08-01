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Татарстанцам напомнили о последствиях неуплаты административных штрафов

Министерство юстиции Республики Татарстан жителям республики напомнило об ответственности за неуплату административных штрафов в указанные в законе сроки. Административный штраф — наиболее распространенная мера ответственности, являющаяся как превентивной, так и компенсационной.

Однако уклонения от уплаты происходят, так, в мировом суде участка № 1 Сабинского района было рассмотрено дело женщины, не оплатившей в указанный срок штраф, наложенный за ненадлежащий присмотр за детьми. В суде разъяснили, что штраф оплачивается в течение 60 дней со времени вступления постановления в законную силу или по окончании отсрочки (или рассрочки). В этом случае женщине их не предоставляли.

За неуплату штрафа в срок законом предусмотрены серьезные последствия: повышение его суммы в два раза (но не менее 1000 рублей), административный арест до 15 суток или обязательные работы длительностью до 50 часов.

В Сабинском районе суд, с учетом характера правонарушения, смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих фактов, женщине назначен повторный штраф минимальной суммы — 1000 рублей.

Важно помнить, что своевременная оплата штрафов позволяет избежать более серьезных последствий, напомнили в Минюсте республики.