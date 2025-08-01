Татарстанцам напомнили о последствиях неуплаты административных штрафов

Однако уклонения от уплаты происходят, так, в мировом суде участка № 1 Сабинского района было рассмотрено дело женщины, не оплатившей в указанный срок штраф, наложенный за ненадлежащий присмотр за детьми. В суде разъяснили, что штраф оплачивается в течение 60 дней со времени вступления постановления в законную силу или по окончании отсрочки (или рассрочки). В этом случае женщине их не предоставляли.