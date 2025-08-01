Втрое сократился дефицит директоров школ в Казахстане

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Министерство просвещения Казахстана поделилось информацией по педагогическим кадрам.
В преддверии нового учебного года министр Гани Бейсембаев сообщил, что ведомство реализует стратегический проект «1000 лидеров изменений в образовании», направленный на формирование нового поколения управленцев в школах.
За время реализации проекта дефицит директоров школ сократился более чем втрое. Многие регионы эффективно используют возможности кадрового резерва, назначая подготовленных специалистов на ключевые управленческие позиции.
«Проект дал ощутимый результат, в школах появляются новые, мотивированные управленцы. Теперь важно завершить этот процесс и закрыть все оставшиеся вакансии уже в августе. Речь идет не только о назначении директоров, но и о системном обновлении управленческой культуры в образовании. Это условие реальных изменений и повышения качества образования», — подчеркнул Гани Бейсембаев.
При этом, регионы все еще нуждаются в кадрах. Наибольшая потребность сохраняется в следующих областях:
- Алматинская;
- Карагандинская;
- Абайская;
- Павлодарская;
- Туркестанская область.
Министр поручил в августе завершить назначения на все оставшиеся вакансии, отметив, что персональную ответственность за выполнение задачи будут нести руководители областных управлений образования.