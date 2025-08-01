Втрое сократился дефицит директоров школ в Казахстане

«Проект дал ощутимый результат, в школах появляются новые, мотивированные управленцы. Теперь важно завершить этот процесс и закрыть все оставшиеся вакансии уже в августе. Речь идет не только о назначении директоров, но и о системном обновлении управленческой культуры в образовании. Это условие реальных изменений и повышения качества образования», — подчеркнул Гани Бейсембаев.