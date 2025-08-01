Месси продлит контракт с «Интер Майами» до 2028 года

Аргентинский футболист, капитан и нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси продлит с ним контракт, срок которого истекает в конце текущего года, до 2028-го. Об этом сообщила радиосеть испанской Каталонии Catalunya Ràdio.
По информации журналистов, о новом договоре официально собираются объявить в ближайшие дни или недели. Согласно условиям соглашения Месси предоставят право на расторжение контракта в конце следующего года, а в конце 2027-го прервать его сможет «Интер Майами».
К слову, ранее сообщалось, что Месси обошел португальского футболиста Криштиану Роналду по количеству голов за всю карьеру без учета пенальти.