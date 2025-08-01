Байден предрёк США тёмные времена при администрации Трампа

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой текущей политической ситуации в стране, заявив о наступлении «тёмных времён» для Америки. Его комментарии опубликовало издание Politico.
Хотя Байден прямо не назвал имя действующего президента Дональда Трампа, контекст высказываний явно указывал на адресата критики. Экс-президент выразил обеспокоенность ограничением гражданских свобод при новой администрации.
«Вы не можете приукрасить происходящее. Это темные времена», — подчеркнул Байден. Он также обвинил Конгресс в пассивности и бездействии перед лицом, по его мнению, опасных политических изменений.
Особое беспокойство бывшего лидера вызвали, по его словам, попытки новой администрации «стереть историю» и нивелировать прогресс, достигнутый за последние годы.
Накануне Трамп подчеркнул, что текущий конфликт является ответственностью бывшей администрации Джо Байдена.