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Байден предрёк США тёмные времена при администрации Трампа

Экс-президент США Байден забил тревогу о будущем страны.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой текущей политической ситуации в стране, заявив о наступлении «тёмных времён» для Америки. Его комментарии опубликовало издание Politico.

Хотя Байден прямо не назвал имя действующего президента Дональда Трампа, контекст высказываний явно указывал на адресата критики. Экс-президент выразил обеспокоенность ограничением гражданских свобод при новой администрации.

«Вы не можете приукрасить происходящее. Это темные времена», — подчеркнул Байден. Он также обвинил Конгресс в пассивности и бездействии перед лицом, по его мнению, опасных политических изменений.

Особое беспокойство бывшего лидера вызвали, по его словам, попытки новой администрации «стереть историю» и нивелировать прогресс, достигнутый за последние годы.

Накануне Трамп подчеркнул, что текущий конфликт является ответственностью бывшей администрации Джо Байдена.

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