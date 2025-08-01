Суд продлил срок ареста экс-министру транспорта Бурятии

Гоге предъявлено обвинение по пунктам «г, е» части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.