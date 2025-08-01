Суд продлил срок ареста экс-министру транспорта Бурятии

УЛАН-УДЭ, 1 авг — РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 октября арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается в пятницу на сайте суда.
«Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Бурятия о продлении срока содержания под стражей в отношении Гоге до 3 октября 2025 года», — говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу.
Гоге предъявлено обвинение по пунктам «г, е» части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.
Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО «Доринвест», завысившего цену на аукционе по ремонту дороги «Улан-Удэ — Романовка — Чита». В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина.
В феврале 2025 года источник в «Бурятрегионавтодоре» сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена.
Цыденов заявлял, что проверки в «Бурятрегионавтодоре» инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги «Улан-Удэ — Романовка — Чита». Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.
Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.