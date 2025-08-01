Новый ретропоезд Горьковской магистрали получил название «Муромец»

Например, использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна. Добавим, очередной свой рейс ретропоезд совершил вчера, 31 июля. В рамках тура дети побывали в уникальном Царском павильоне на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, где ознакомились с историей его строительства и интересными фактами. На ст. Нижний Новгород-Сортировочный ребята посетили Музей истории и развития ГЖД, а также открытую площадку «Паровозы России», где в интерактивной форме узнали историю Горьковской магистрали.