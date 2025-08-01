Подбиравший камни турист случайно обнаружил живым «вымершее» существо

«Когда Нил впервые поделился фотографиями, это было все равно, что увидеть привидение, — сказал Фриман. — Это существо, которое раньше существовало только на старых рисунках, внезапно оказалось здесь, во плоти. Действительно, обнадеживает тот факт, что медуза все еще была там этим летом, спустя два года после находки Нила, но теперь нам нужно расширить поиск и выяснить, сохранилась ли она где-нибудь еще».