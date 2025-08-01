Подбиравший камни турист случайно обнаружил живым «вымершее» существо

Турист обнаружил «вымершую» медузу, когда подбирал камни в море на Внешних Гебридах (Шотландия). Чертополоховидную медузу Depastrum cyathiforme в последний раз видели во Франции в 1976 году, но сейчас ее обнаружили на острове Саут-Уист.
В течение почти 50 лет не было обнаружено никаких следов циатиформной медузы Depastrum, которая напоминает цветок чертополоха, пишет The Guardian. Считалось, что эта необычная медуза вымерла во всем мире после того, как ее в последний раз видели в Роскофе, на севере Франции, в 1976 году.
Но отдыхающий, который лазал по камням на острове Саут-Уист на Внешних Гебридах, обнаружил четырех существ, которые прикрепляются к камням, как анемоны, и сделал первые в истории фотографии этого вида, ранее известного только по историческим рисункам и картинам.
Повторное обнаружение существа, о котором сообщил британский журнал Wildlife magazine, было подтверждено последующими поисками, в ходе которых была успешно обнаружена еще одна особь Depastrum cyathiforme, что дает надежду на наличие стабильной популяции на шотландском острове.
В 19 веке стебельчатая медуза была редкостью, но регулярно регистрировалась в юго-западных водах Великобритании натуралистами, в том числе легендарным морским биологом Филипом Генри Госсе, который назвал ее «бокаловидной люцернарией». Но в середине 20-го века медуза исчезла с британских берегов, и в последний раз ее находили в Ланди, графство Девон, в 1954 году.
Нил Робертс, который впервые сделал это открытие после того, как перевернул скалу и рассмотрел несколько интересных на вид анемонов и медуз на ножках, описал свои «сомнения», когда порылся в Интернете и обнаружил, что его фотографии соответствуют только некоторым историческим рисункам пером и акварелью этого вида. Но он сказал, что был «очень доволен», когда эксперты подтвердили, что на его фотографиях изображена исчезнувшая медуза.
Описание вида Depastrum cyathiforme было вновь зафиксировано Гаем Фрименом, редактором британского журнала Wildlife magazine, который этим летом отправился на остров Саут-Уист для проведения дальнейших поисков.
«Когда Нил впервые поделился фотографиями, это было все равно, что увидеть привидение, — сказал Фриман. — Это существо, которое раньше существовало только на старых рисунках, внезапно оказалось здесь, во плоти. Действительно, обнадеживает тот факт, что медуза все еще была там этим летом, спустя два года после находки Нила, но теперь нам нужно расширить поиск и выяснить, сохранилась ли она где-нибудь еще».
Науке известно около 50 видов стебельчатых медуз, из них 10 обитают в водах Великобритании и Ирландии. Родственница настоящих медуз, морских анемонов и кораллов, стебельчатая медуза обычно не превышает 5 см в высоту и прикрепляется к камням или водорослям с помощью присоски.
Аллен Коллинз, мировой эксперт по медузам, сказал: «Это действительно замечательная находка, и я был очень рад узнать о ней. Теперь мы можем быть уверены, что этот редко встречающийся вид сохранился. Я надеюсь, что скоро будет найдено больше людей».
Кристин Джонсон из отдела биологической регистрации Внешних Гебридов отмечает: «Мы всегда радуемся, когда появляется информация о новом для наших островов виде, но не каждый день подтверждается, что это тот самый вид, который когда-то считался исчезнувшим. Это прекрасный пример того вклада, который местные натуралисты внесли в наши знания о биологическом разнообразии Внешних Гебридских островов и Соединенного Королевства».