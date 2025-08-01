БК «Самара» подписал 24-летнего форварда Андрея Саврасова

«На предстоящий сезон смотрю с позитивом. Было много факторов, почему выбрал “Самару”. Этот вариант показался мне привлекательным в том числе по баскетбольным причинам. С нетерпением жду начала чемпионата и первых матчей. Надеюсь, не подведу местных болельщиков», — подчеркнул Саврасов.