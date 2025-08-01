БК «Самара» подписал 24-летнего форварда Андрея Саврасова

Молодой баскетболист поиграл в России и за океаном. Минувший сезон провел в Суперлиге.
Последний клуб Андрея Саврасова — «Иркут». Сыграл в 32 встречах. В среднем собирал 13,6 очка. Плюс 7,3 подбора и 2,3 ассиста. По первым двум показателям — в топ-5 чемпионата.
До этого пять сезонов провел в NCAA в США. Входил в составы Texas Tech (2019−2020), Georgia Southern (2020−2023) и Duquesne University of Pittsburgh (2023−2024). Ранее была система «Зенита» (2016−2019).
В 2017-м брал бронзу ДЮБЛ. Также входил в символическую пятерку. Такого же достижения добился в Суперлиге и американской студенческой. В прошлом году участвовал в «Мартовском безумии» (68 лучших команд из 32 конференций NCAA).
Выступал за молодежные сборные до 16 и 18 лет.
«На предстоящий сезон смотрю с позитивом. Было много факторов, почему выбрал “Самару”. Этот вариант показался мне привлекательным в том числе по баскетбольным причинам. С нетерпением жду начала чемпионата и первых матчей. Надеюсь, не подведу местных болельщиков», — подчеркнул Саврасов.
На днях писали, что в состав волжан вернулись Артем Чеваренков и Дмитрий Чебуркин.
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