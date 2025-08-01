Распространение онлайн-группой откровенных фотографий женщин вызвало резкий гнев

В Китае растет гнев из-за сообщений о том, что онлайн-группы публикуют откровенные фотографии женщин. Китайские СМИ сообщили, что более 100 000 человек были участниками группы Telegram, которая делилась фотографиями, сделанными без их согласия.
Гнев в китайских социальных сетях растет после того, как в новостных сообщениях стало известно о существовании онлайн-групп, в которых, как утверждается, участвуют сотни тысяч китайских мужчин, которые публикуют фотографии женщин, в том числе откровенного сексуального характера, сделанные без их согласия.
На прошлой неделе китайская газета Southern Metropolis Daily опубликовала отчет о группе в приложении Telegram под названием MaskPark. В публикации говорилось, что в этой группе числится более 100 000 участников и что «она полностью состоит из китайцев».
Сообщается, что мужчины делились откровенными сексуальными снимками женщин — сделанными либо в интимной обстановке, либо с помощью так называемых камер-обскур, которые могут быть спрятаны в повседневных предметах, таких как розетки и обувь.
Этот скандал сравнивают с южнокорейским делом «Nth Room», в рамках которого женщин шантажировали, заставляя делиться своими фотографиями сексуального содержания с членами группы Telegram.
Как отмечает The Guardian, мессенджер Telegram заблокирован в Китае, но к нему можно получить доступ с помощью виртуальной частной сети, или VPN, которая обходит систему контроля местоположения.
К четвергу хэштеги, связанные со скандалом, набрали более 11 миллионов просмотров на платформе социальных сетей Weibo. Но есть признаки того, что онлайн-переписка подвергается цензуре, и некоторые соответствующие запросы выдают результат: «Согласно соответствующим законам и нормативным актам, этот контент не может быть показан». Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что соответствующие хэштеги набрали более 270 миллионов просмотров.
«Жизнь женщины — это не эротический роман мужчины», — негодует один из пользователей платформы Xiaohongshu, также известной как RedNote.
Другая пользователь Xiaohongshu, приложения, которым пользуются преимущественно женщины, написала: «Так страшно! Увидев это, я решила, что если этот инцидент не будет рассмотрен должным образом, я никогда не выйду замуж».
В случае с Южной Кореей организатор чат-группы в конечном итоге был приговорен к 40 годам тюремного заключения, напоминает The Guardian.
В Китае за фотографирование кого-либо без его согласия предусмотрено наказание в виде ареста сроком до 10 дней и штрафа в размере 500 юаней (5600 рублей). Люди, распространяющие порнографические материалы, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет.
Скандал с MaskPark — это не первый случай, когда обнаруживается, что мужчины тайно снимают женщин, констатирует The Guardian. В прошлом году было обнаружено, что руководитель технологической компании в Пекине тайно записал более 10 000 видеороликов, на которых его сотрудницы пользуются туалетом. В качестве наказания он был задержан на 10 дней. «Десять дней — это не что иное, как поощрение», — утверждает один из пользователей Weibo.
Лао Донгьян, профессор уголовного права Университета Цинхуа, пишет на Weibo, что китайское законодательство карает распространение тайно отснятых материалов как непристойное деяние, а не как нарушение прав женщин.
«Женщины, которых тайно снимали на видео, являются основными жертвами. Просто рассматривать их как непристойные материалы равносильно тому, чтобы рассматривать их как участников порнографических работ. Это абсурд», — настаивает Лао.
Некоторые женщины нашли способы бороться с женоненавистничеством на публике. Один из способов — с помощью комедии, отмечает MaskPark. В недавнем выпуске популярного комедийного телешоу «Король стендап-комедии» комик Хуан Ицзинь пошутила, что она пользуется косметикой, даже когда остается одна в гостиничном номере: «Всякий раз, когда я нахожусь в отеле, я просто предполагаю, что там установлены скрытые камеры… В моей комнате около 2 миллионов человек», — сказала она.