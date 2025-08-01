Распространение онлайн-группой откровенных фотографий женщин вызвало резкий гнев

Скандал с MaskPark — это не первый случай, когда обнаруживается, что мужчины тайно снимают женщин, констатирует The Guardian. В прошлом году было обнаружено, что руководитель технологической компании в Пекине тайно записал более 10 000 видеороликов, на которых его сотрудницы пользуются туалетом. В качестве наказания он был задержан на 10 дней. «Десять дней — это не что иное, как поощрение», — утверждает один из пользователей Weibo.