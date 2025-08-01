Anna Asti призналась, что она пока не по девочкам

В музыкальной тусовке небольшой переполох — Anna Asti открыла рот. В том смысле, что заговорила. В основном она предпочитала только петь. Пережив болезненный уход из популярного дуэта собственного имени (Artik & Asti), потом возродившись птицей Феникс в сольной ипостаси и покорив в этом качестве вершины чартов с коронацией песней «Царица», певица старательно избегала всевозможных интервью, а теперь, видимо, решила все-таки расставить точки над i.
Выбрав для этой вербальной спецоперации площадку популярного интернет-канала с известным рэпером, Anna Asti воплощала собой кротость поп-дивы, с легкостью противостоящей ударам судьбы. Но въедливая публика хотела, разумеется, не слезливых сантиментов, а кровушки со скандальцами и не заставила себя ждать с провокационными вопросами, боязнь которых как-раз и заставляла певицу избегать обширных интервью. Аннушку спросили из зала (куда понапихали, конечно, «проверенную» публику, но, видимо, проглядели у кого-то фигу в кармане) — насколько возможно ее «творческое объединение» с Seville?
Seville собственно — это та самая «разлучница», Астина сменщица (кому какое определение больше нравится), которая порушила былую идиллию дуэта Artik & Asti, причем с иезуитским коварством, поскольку «соучредитель» популярной субстанции Артем Умрихин (Artik), меняя девиц — старую на новую, оставил брендовое название неизменным. Из-за чего публика некоторое время путалась в девицах и не могла понять, кто есть кто.
Конечно, в душе Анны в этот момент ярость вскипела, как волна, но исполнительница взяла себя в руки, изобразила на лице все ту же покорность кавказской девушки, и собрав в кулачок все навыки легкой иронии прочирикала соловушкой, что на данный момент не рассматривает женские дуэты, будто речь шла о чем-то абстрактном, а не о коварной сменщице, нанесшей мучительную душевную травму. «Мне кажется в прямом и переносном смысле звезды должны сойтись, — тщательно подбирая слова, поясняла Anna, — Пока что я с девушками не хотела бы записывать фиты. Но это пока что». То есть сил хватило даже на интригу — мол, а что, возьму да спою с этой Seville…
В разговоре с аудиторией возникла и другая болезненная тема: Anna Asti больше не может исполнять композиции, созданные в период ее участия в Artik & Asti — такое вот коварство без любви. Особенно тяжело ей далась потеря одной из песен, которую Anna написала лично: «Положа руку на сердце, конечно, жалею, наверное, обо всех песнях, потому что в каждой из них была я, моя душа, мои переживания и они все мне родные. Но, больше всего, наверное, жалею о той песне, которую написала сама, она называется “Зима”. Она мне очень близка и очень ценна. Там вся я и мое сердечко, и мое творчество», — заявила певица, и у любопытствующей публики, представившей, как в этой «Зиме» теперь кружится пришлая Seville, так защемили сердечки, что коварных вопросов никто больше не задавал.