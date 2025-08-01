Anna Asti призналась, что она пока не по девочкам

В разговоре с аудиторией возникла и другая болезненная тема: Anna Asti больше не может исполнять композиции, созданные в период ее участия в Artik & Asti — такое вот коварство без любви. Особенно тяжело ей далась потеря одной из песен, которую Anna написала лично: «Положа руку на сердце, конечно, жалею, наверное, обо всех песнях, потому что в каждой из них была я, моя душа, мои переживания и они все мне родные. Но, больше всего, наверное, жалею о той песне, которую написала сама, она называется “Зима”. Она мне очень близка и очень ценна. Там вся я и мое сердечко, и мое творчество», — заявила певица, и у любопытствующей публики, представившей, как в этой «Зиме» теперь кружится пришлая Seville, так защемили сердечки, что коварных вопросов никто больше не задавал.