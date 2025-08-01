Для борьбы с контрабандистами рога носорогов начали покрывать радиоактивными изотопами

В рамках южноафриканского проекта рога носорога стали радиоактивными. Делается это для того. чтобы помешать наркоторговцам. Дело в том, что изотопы могут быть обнаружены в аэропортах и на пограничном контроле даже в больших контейнерах. Утверждается, что они безвредны для животных.