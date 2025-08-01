Для борьбы с контрабандистами рога носорогов начали покрывать радиоактивными изотопами

В рамках южноафриканского проекта рога носорога стали радиоактивными. Делается это для того. чтобы помешать наркоторговцам. Дело в том, что изотопы могут быть обнаружены в аэропортах и на пограничном контроле даже в больших контейнерах. Утверждается, что они безвредны для животных.
Южноафриканский университет запустил кампанию по борьбе с браконьерством, в ходе которой в рога носорогов вводят радиоактивные изотопы, которые, по его словам, безвредны для животных, но могут быть обнаружены таможенниками, сообщает Associated Press.
В рамках совместного проекта Rhisotope с участием Университета Витватерсранда, представителей ядерной энергетики и защитников природы были проведены инъекции пяти носорогам, что, как надеется университет, положит начало массовому введению сокращающейся популяции носорогов.
В прошлом году около 20 носорогам в заповеднике были введены изотопы в ходе испытаний, которые подготовили почву для запуска в четверг. Радиационные детекторы в аэропортах и на границах могут распознавать радиоактивные изотопы даже в низких концентрациях, что позволяет арестовывать браконьеров и контрабандистов.
Исследователи из отдела радиационной физики и охраны здоровья Витватерсранда заявили, что тесты, проведенные в ходе пилотного исследования, подтвердили, что радиоактивный материал не был вреден для носорогов.
«Мы продемонстрировали, вне всяких научных сомнений, что этот процесс полностью безопасен для животного и эффективен для обнаружения рога с помощью международных таможенных систем ядерной безопасности», — уверяет Джеймс Ларкин, главный научный сотрудник проекта Rhisotope.
«Даже один звуковой сигнал со значительно более низким уровнем радиоактивности, чем тот, который будет использоваться на практике, успешно сработал в детекторах радиации», — подчеркиваает Ларкин.
Тесты также показали, что звуковые сигналы могут быть обнаружены внутри целых 40-футовых транспортных контейнеров, сказал он.
По оценкам Международного союза охраны природы, в начале 20-го века численность носорогов в мире составляла около 500 000 особей, но в настоящее время она сократилась примерно до 27 000 особей из-за спроса на рога носорога на скрытом рынке.
В Южной Африке самая многочисленная популяция носорогов — около 16 000 особей, но в стране наблюдается высокий уровень браконьерства, и ежегодно из-за их рогов убивают около 500 носорогов, констатирует Associated Press.
Университет призвал владельцев частных парков дикой природы и национальные природоохранные органы сделать своим носорогам такие инъекции.