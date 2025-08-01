Депутат Чаплин рассказал, как бороться с захватом земли на даче

Недавно Чаплин также рассказал, что владельцы дач имеют право законно собирать урожай с деревьев и кустарников соседей, если они выступают за границы их участков. Однако он напомнил, что нельзя любым образом повреждать само растение. Если оно по значительным причинам мешает соседям, можно обратиться в суд с просьбой срезать либо удалить дерево или куст.