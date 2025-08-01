Депутат Чаплин рассказал, как бороться с захватом земли на даче

Самовольное перемещение забора и захват чужой земли являются серьезным правонарушением, с которым сталкиваются многие дачники. Как рассказал депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин, существует закон, который может помочь россиянам восстановить справедливость в этом вопросе.
По его словам, для начала необходимо зафиксировать правонарушение.
— Необходимо провести межевание участка с привлечением кадастрового инженера, чтобы документально подтвердить границы своей территории. Если соседи уже успели передвинуть забор, важно составить акт о нарушении с участием свидетелей, а также сделать фото- и видеоматериалы, — добавил парламентарий.
Он уточнил, что такая доказательная база пригодится для обращения в суд. Кроме того, оказать помощь также может местная администрация или Росреестр, передает RT.
Недавно Чаплин также рассказал, что владельцы дач имеют право законно собирать урожай с деревьев и кустарников соседей, если они выступают за границы их участков. Однако он напомнил, что нельзя любым образом повреждать само растение. Если оно по значительным причинам мешает соседям, можно обратиться в суд с просьбой срезать либо удалить дерево или куст.